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محافظات

محطة الجيزة تعلن قطع المياه ٣ ساعات للصيانة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحي - أحمد زهران
اعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها الى قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة ال ١ وحتى الساعة ال ٤ فجر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧.

واوضحت الشركة ان المناطق المتاثرة بالانقطاع هى ( حى العجوزة- حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى).

وأشارت إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتاثرة بالانقطاع وللطوارىء يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.
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