محطة الجيزة تعلن قطع المياه ٣ ساعات للصيانة

اعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها الى قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة ال ١ وحتى الساعة ال ٤ فجر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧.
واوضحت الشركة ان المناطق المتاثرة بالانقطاع هى ( حى العجوزة- حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى).
وأشارت إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتاثرة بالانقطاع وللطوارىء يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.