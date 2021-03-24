محطة الجيزة تعلن قطع المياه ٣ ساعات للصيانة

اعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها الى قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة ال ١ وحتى الساعة ال ٤ فجر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧.





واوضحت الشركة ان المناطق المتاثرة بالانقطاع هى ( حى العجوزة- حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى).



