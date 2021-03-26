الإعلان الرسمي عن هاتف فيفو الجديد iQOO Z3.. السعر والمواصفات

أطلقت شركة فيفو vivo ، أحدث هواتف العلامة التجارية iQOO، ويصل هاتف iQOO Z3 إلى الأسواق الصينية ضمن فئة الهواتف ميسورة التكلفة بتقنية الجيل الخامس 5G، كما يمتاز بدعما للشحن السريع، ويجعل الأداء القوى للمعالج الجهاز أحد الهواتف المخصصة للألعاب.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت فيفو هاتف iQOO Z3، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 768G، متصلا بأنبوب حراري يؤدي إلى المشتت الحراري من الجرافيت الذي ينقل الحرارة بعد ذلك إلى الهواء، وتدعى شركة التقنية الصينية بأن هذا النظام يخفض درجة حرارة المعالج بمقدار 10 درجات مئوية.









ويأتي هاتف iQOO Z3، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسعة بشكل أكبر عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، إلى ما يصل لـ 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق.





ويشمل هاتف iQOO Z3، على شاشة من نوع LCD، وبقياس 6.58 بوصة، وبدقة عرض1080 بكسل +، تدعم تقنية HDR10، مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى معدل أخذ عينات يعمل باللمس 180 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل تستخدم أيضا لفتح قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه، أو يمكنك استخدام قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.





ويقدم هاتف iQOO Z3، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، تم ضمها إلى كاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا للتصوير الماكرو لبعض اللقطات االمقربة دقة 2 ميجابكسل، يمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K.









ويحتوي هاتف iQOO Z3، على بطارية بقوة 4400 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، والذي يقدم عملية شحن سريعة تستغرق 15 دقيقة فقط، لشحن بطارية الجهاز من 15 إلى 60 %، ويعمل معالج كوالكوم على إضافة دعما لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وصممت فيفو هذا الهاتف مع وضع الألعاب في الاعتبار، فقد وضعت الهوائيات بعناية بحيث تعمل بشكل جيد في المناظر الطبيعية أثناء حمل الهاتف بكلتا يديك.









ويتوفر هاتف iQOO Z3، للبيع عبر المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة فيفو بدءا من يوم الخميس المقبل، بسعر حوالى 260 دولار أمركي (أي ما يعادل 4 آلاف جنيها مصريا)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت.











