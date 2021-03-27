إيقاف كافة الأنشطة بكنائس مطرانية ملوى بسبب كورونا

أعلنت مطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس إيقاف كافة الأنشطة بجميع كنائس الإيبارشية نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وذكر بيان صادر من مطرانية ملوى برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أنه تقرر إيقاف كل الأنشطة بجميع كنائس الإيبارشية "التربية الكنسية ومدارس الأحد الصباحية والاجتماعات الفئوية" اعتبارا من الجمعة 26 مارس الجاري ولمدة أسبوعين على أن يتم تقييم الموقف في حينه.





وأضاف البيان أنه سوف تستمر القداسات في مواعيدها بالحجز المسبق بنسبة 25 % مع مراعاة تطبيق التباعد وارتداء الكمامة، كما اهابت

بضرورة أن يلتزم كل الشخص بالبقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض ولو طفيفة .





وأشار البيان إلى أنه يمنع تماما صلاة الثالث وقاعات العزاء وصلوات الحميم والزيارات المنزلية والاكتفاء بافتقاد الأفراد من خلال التليفون، وعلى خدام النظام تطبيق الاجراءات الاحترازية لكل فرد قبل الدخول من خلال قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة طوال التواجد داخل الكنيسة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، مع تعقيم الكنيسة بالكلور عقب كل صلاة.





وأعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت في وقت سابق تعليق كافة الصلوات والقداسات والأنشطة الكنسية المختلفة والاجتماعات نظرا لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك لمدة أسبوعين.





وذكر بيان صادر عن إيبارشية إسنا وأرمنت أنه نظرا لإزدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية وتجنبا للتجمعات وحفاظا على حياة أبنائنا والمجتمع تقرر الآتى إعتبارا من يوم الأحد 28 مارس الجاري:





تعليق صلوات القداسات في جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين اعتبارا من 28 مارس وحتى الأحد 11 أبريل المقبل، وتعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، إلى جانب تعليق الزيارات والافتقاد وكذلك صلاة الحميم وصلاة الثالث والمعموديات، وأن تقتصر صلاة الجنازة على كاهن واحد وأسرة المنتقل.





ونوه البيان إلى أنه سيتم تقييم الوضع الصحي واتخاذ اللازم في نهاية هذه الفترة، مصلين إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء ويرفع عن العالم هذا الوباء.



