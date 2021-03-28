



حيث أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم 28 مارس، لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال للأطفال المصريين والأجانب من عمر يوم وحتى 5 سنوات .







وتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وتابع : تهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.





وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.







ويتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بـ5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية



عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرا باسم " الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم"،