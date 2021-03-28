تعرف على تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة بلغاريا في تصفيات كأس العالم





ضم تشكيل منتخب إيطاليا كل من:





في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما





خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - أكيربي - سبانيزولا





خط الوسط: نيكو باريلا - سينسي - ماركو فيراتي





خط الهجوم: فيديريكو كيزا - لورينزو إنسيني - أندرياس بيلوتي





ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثالثة، حيث حقق الانتصار في مباراته الأولى على أيرلندا الشمالية بهدفين دون مقابل.

كشف روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره البلغاري، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن القارة الأوروبية.