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رياضة

الاتحاد البولندي يعلن إصابة ليفاندوفسكي قبل موقعة إنجلترا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:15 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، غياب نجمه روبرت ليفاندوفسكي، عن مباراة الفريق بتصفيات كأس العالم أمام إنجلترا.

وأوضح الاتحاد أن لاعب بايرن ميونخ تعرض لإصابة في الركبة، أمس، أمام أندورا.

وحقق منتخب بولندا انتصاره الأول في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، بثلاثية نظيفة على حساب أندورا، في ثاني جولات المجموعة.

وعلى ملعب (الجيش البولندي)، تألق كعادته النجم والقائد روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقيقتين 30 و55 رفع بها محصلته مع "الصقور البيضاء" إلى 66 هدفا في صدارة هدافي المنتخب عبر تاريخه خلال 118 مباراة.

بينما تكفل كارول سويدرسكي باختتام الثلاثية في الدقيقة 88.
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