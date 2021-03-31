بالجلد الأسود.. المطربة وعد السعودية تستعرض أناقتها على إنستجرام

وظهرت وعد بإطلالة انيقة وجذابة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

عبر حسابها على إنستجرام،



وتأنقت وعد وهي بنطال باللون الأسود من الجلد، وعيه تي شيرت باللون الأبيض، وعيه بالطوا طويل باللون الأسود والأورانج من الجلد بأكمام طويلة، واختارت بوت مميز بالون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة مميزة وتركت خصلات شعرها منسدلا بـ تسريحة شعر ويفي عبر اكتافها وظهرها، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الاحمر، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.





وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت ساعة يد من الجلد باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

