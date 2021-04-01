مجلس الوزراء: لدينا احتياطى آمن من الأكسجين وسنرفعه إلى 3 ملايين لتر..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك احتياطى آمن من الأكسجين الذى دخل فى بروتوكول العلاج خلال الموجة الثانية من جائحة كورورنا ولدينا الاحتياطى المؤمنة للكامل ويقدر بـ2 مليون لتر ، كما نعمل على التوفير الكامل بنسبة 100% للمستشفيات يوميًا.





وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، لدينا احتياطى 2 مليون لتر ونعمل على رفعه الى 3 مليون لتر، كما عملنا على توريد 40 مليون جرعة من المصل الخاص بفيروس كورونا.





وتابع أنه لدينا 1.6 مليون جرعة من اللقاح على ارض مصر و400 ستصل خلال يومين ولدينا 2 مليون جرعة متوفرة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفئات الاولى للحصول على اللقاح وهم الاطباء وأصحاب الامراض المزمنة ، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع فى اعطاء اللقاح وسيتم فتح المجال لكل الفئات قريبًا .



