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رياضة

والتر بواليا ينضم لبعثة الاهلي في السودان

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:46 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم

انضم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إلى بعثة الفريق في السودان؛ استعدادا لمباراة فريق المريخ المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم بعثة الأهلي في السودان ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى  لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، في مباراة الجولة الخامسة المقرر اقامتها بعد غد السبت.

وخاض الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات، وحقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
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