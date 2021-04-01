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أخبار العالم

الصحة العالمية: لقاح استرازينيكا بريء من التسبب في حدوث الجلطات

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت مدير إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، إن سلامة وأمان التطعيم من أهم عوامل ترخيص أي لقاح من المنظمة، ولن تسمح المنظمة بتعريض البشر لأي نوع من المخاطر. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس، اليوم /الخميس/، حول تطورات جائحة كورونا ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.
وأوضحت الحجة، أن ما تردد عن تسبب لقاح أسترازينيكا في الإصابة بجلطات في الجسم تم مراجعة ذلك وكل بيانات اللقاح تدل على عدم علاقته بهذه الإصابات.

وأكدت مدير إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح يحمي من "كوفيد-19" فقط، مشيرة إلى أن التطعيم يتم تصنيعه من قبل شركتين هندية وإنجليزية، مشيرة إلى أن اللقاح حصل على الترخيص الاستثنائي، مشيرة إلى وجود لقاحات أخرى تحت الترخيص وسيتم توزيعها على الدول. 
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