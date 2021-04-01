ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مسئول عن مخزن لحيازته قطع غيار السيارات مجهولة المصدر

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة  من ضبط مسئول مخزن قطع غيار سيارات ،كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن "بدون ترخيص"وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجارى.
.

 وتبين حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "مقلدة" ومجهولة المصدر ومنسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

 وعُثر بداخل المخزن على (6614 قطعة غيار سيارات متنوعة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال