ضبط مسئول عن مخزن لحيازته قطع غيار السيارات مجهولة المصدر

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول مخزن قطع غيار سيارات ،كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن "بدون ترخيص"وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجارى.

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وتبين حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "مقلدة" ومجهولة المصدر ومنسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.





وعُثر بداخل المخزن على (6614 قطعة غيار سيارات متنوعة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





بمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.