6 عادات بسيطة تبقيك بعيدا عن الأمراض

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1. قم بزيارة نفس الطبيب.

أثبت العلماء في جامعة إكستر أنك إذا قمت بزيارة نفس الطبيب لسنوات، فإنك في الواقع تطيل حياتك، ولا تنطبق هذه القاعدة على الممارس العام فحسب، بل على الجراح والطبيب النفسي والأطباء الآخرين.



2. خطط لميزانيتك الخاصة وادخر بعض المال للمستقبل.

يحب الخبراء الماليون رسم أوجه التشابه بين الصحة المالية والبدنية أولًا، الإجهاد بحد ذاته لا يساهم في التمتع بصحة جيدة.







ثانيًا ، عندما يخسر الناس المال ، فإنهم يفقدون فرصة الاعتناء بصحتهم وزيارة الأطباء الجيدين.





لذلك يوصي الخبراء بالبدء في الاستعداد لتقاعدك قبل 10 سنوات من ترك وظيفتك، ويجب أيضًا أن تكون مستعدًا عاطفيًا للتعامل مع الخسائر المالية.

3. تناول المزيد من الدهون.

4. راقب عمل الأمعاء

البروبيوتيك لها تأثير جيد على امتصاص العناصر الغذائية التي نتناولها وتساعدنا على امتصاص المزيد من المواد المفيدة.

5. ارتدِ ملابس وأحذية مريحة.

6. النوم لفترة أطول في عطلة نهاية الأسبوع.

أجرى علماء في جامعة ستانفورد، دراسة كشفت عن بعض الأسرار التي يمكن أن تساعدنا في البقاء بصحة جيدة والعيش أطول.. إليك أبرزها وفقا لموقع Bright Sideوفقًا لبحث تم تقديمه في علم الأوبئة والوقاية التابع لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الأشخاص الذين يستهلكون الدهون الأحادية غير المشبعة مثل الزيتون والأفوكادو والبذور والزيوت الأخرى يقللون من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪.إذا أضفت أيضًا بعض الدهون الحيوانية مثل منتجات الألبان والبيض والدجاج واللحوم الحمراء والأسماك إلى نظامك الغذائي ، فسوف تقلل من خطر الموت بنسبة 25٪ تقريبًا.وفقًا للدراسات التي أجراها علماء في جامعة ماكجيل ، فإن سر طول العمر يكمن في القناة الهضمية. البكتيريا المفيدة التي تعيش فيه تطيل حياتنا.الأشياء التي تجلب لنا الفرح والراحة تطيل حياتنا بشكل غير مباشر. يزعم ديفيد روزنباوم ، الحاصل على درجة الدكتوراه البالغ من العمر 65 عامًا ، أن أحد أسباب تمكنه من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة هو أنه يرتدي حذاءًا مريحًا.تساعدنا الأحذية في التحكم في نشاطنا: ارتداء أحذية مريحة ، نسير حوالي 10000 خطوة يوميًا وهو أمر مهم لصحتنا.الآن يمكنك التوقف عن لوم نفسك على النوم في عطلة نهاية الأسبوع! استنادًا إلى دراسات توربيورن أكرستيدت ، عالم من السويد ، فإن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن ينقذنا من المشكلات الصحية بل ويقلل من خطر الموت المبكر.