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إبراهيم عسكر: نستهدف التوعية بخطورة المخدرات في 900 مركز شباب خلال شهر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان، أن الصندوق لدية حوالى 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الصندوق لديه العديد من الآليات، للوصول إلى كل فئات المجتمع، مؤكدا أن نحاج برامج الصندوق يعتمد على الشباب.

وتابع: خلال هذا الشهر نستهدف إلى الوصول إلى 900 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الرياضة للتوعية بخطورة المخدرات.

وكان أشار مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن للمتطوعين داخل الصندوق دور مهم ، بدايه من التوعية وحملات طرق الأبواب على مستوى الفئات بالكامل.

ولفت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم العلاج بالمجان وبسرية تامة عن طريق لخط الساخن 16023 ، مؤكدًا: نمتلك ما يقرب من 26 مركزا علاجيا موزعا على 17 محافظة على مستوى الجمهورية.


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