حبس عصابة بالقاهرة لقيامها بسرقة حديد تسليح من مواقع تحت الإنشاء

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء بمنطقة المرج.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير مفصل عنها.





وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عصابة بالقاهرة لقيامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم السرقات.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم مركبة "توك توك"- مجهولة المصدر مُحمل عليها كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.





بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" ، وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح النارى بقصد الدفاع.





بتطوير مناقشتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيىء النية صاحب مخزن خردة ، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه وإعترف بصحة أقوال المتهمين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.