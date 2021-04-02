اغتنم الفرصة قبل فوات الآوان ... جامعة حلوان تقيم معرضا للكتاب بمشاركة 18 دار نشر

تقيم جامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.





يشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر الكبرى مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء فيشارك فى المعرض ١٨ دور نشر.





يأتي المعرض إيمانا من الجامعة أن القراءة تعمل على تثقيف الطلاب وتنمية مهاراتهم، وفى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا عن الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.





وتنتهى فعاليات المعرض يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل حيث كان قد انطلق الأحد الموافق 14 مارس 2021 .

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