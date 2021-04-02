بعد فوزه بالانتخابات في ألمانيا.. مارفن إسحاق: لم أتنازل عن لغتي العربية وسأزور مصر قريبا

هنأت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب مارفن إسحاق، مصري الجنسية والمقيم في ألمانيا، على خوضه الانتخابات البرلمانية المحلية بالمدن في ألمانيا، وفوز حزبه بأربعة مقاعد رغم أنه لم يتجاوز الـ 19 عامًا.





وفي مداخلة هاتفية لـ"مارفن" على قناة الأولى المصرية، قال الشاب، إنه كان رئيسًا لاتحاد الطلبة، واندمج في أكثر من حزب في بلدية إشبورن الألمانية، حيث كان خطابه الذي أعده لمدير مدرسته سببًا في تقلد المدير لمنصب عمدة المدينة.





وأضاف الشاب، أنه رغم إقامته في ألمانيا، لم يتنازل عن هويته الثقافية، ولا يزال يتحدث باللغة العربية، موضحًا: "أنا شخصيًا بزعل لما بلاقي ناس في سني خلاص يعني، بطلوا يتكلموا عربي أو أهلهم مبيتكلموش معاهم عربي".





وأشار إلى أنه كان يستعد لزيارة مصر مجددًا، إلا أن ظروف جائحة كورونا فرضت عليه أمرًا واقعًا، وأنه سيزور مصر فور هدوء الأوضاع.



