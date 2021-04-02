حياة كريمة: المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية لسكان الريف فى 4209 قرية

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة بعنوان "المذيع الصغير" وتم استضافة الطفلة نورهان أيمن من محافظة مرسي مطروح لتقديم الحلقة بجانب داليا أشرف.





وكان موضوع حلقة اليوم للحديث عن مبادرة حياة كريمة، وما تقوم به الدولة فى 4600 قرية بالمحافظات.





وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة جاءت بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تحمل المواطنين مراحل الإصلاحات الاقتصادية، ومن أجل أن يكون هناك ريف مميز للمواطنين.





ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية و البيئية والاقتصادية لسكان الريف فى 4209 قرية.





وتابع أن هناك تعاون بين منظمات المجتمع المدنى و الحكومة و القطاع الخاص، والعام و المواطنين، فى مبادرة حياة كريمة.





وكشف أن مبادرة حياة كريمة جاءت مستوفية لمعايير منصة الأمم المتحدة بأنها قابلة للإنجاز على أساس الموارد المتاحة.



