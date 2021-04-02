موعد إجراء قرعة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة مصر









تلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إخطارا بموعد إجراء مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.





ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات نهاية ابريل الحالي.





يذكر ان الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" صادق على بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، التي ستقام، في شهر ديسمبر المقبل، في قطر.





ويستعرض " صدى البلد": أبرز 5 معلومات عن بطولة كأس العرب للمنتخبات:





1- تقام بطولة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة 22 منتخبا، وهم: ( قطر " البلد المستضيف" - مصر - السعودية - المغرب - الجزائر - تونس - لبنان- الصومال - جيبوتي - الكويت - العراق - ليبيا - موريتانيا - جزر القمر - الأردن - عمان - فلسطين - السودان - اليمن - الإمارات - سوريا - البحرين).





2- تجرى قرعة البطولة في شهر إبريل المقبل.





3- تقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر من العام الجاري حتى يوم 18 من العام ذاته.





4- صادق الفيفا على إقامة كأس العرب، من أجل الوقوف على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث ستقام البطولة على ملاعب المونديال.





5- تتأهل 10 منتخبات مباشرة إلى الأدوار النهائية وفقا لتصنيف الفيفا في شهر إبريل، بينما سيلعب 12 منتخبا إداورا تمهيدية، يتأهل من بينهم 6 منتخبات، ثم يتم توزيع 16 منتخبا إلى 4 مجموعات يتأهل منهم أول وثاني ومجموعة إلى الدور ربع النهائي.