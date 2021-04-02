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خبير اقتصادي : مصر لديها احتياطي نقدي وسلع تفوق كل دول العالم |ِشاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:53 ص
احتياطي نقدي
احتياطي نقدي
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نورهان رأفت
قال محمد البهواشي ، الخبير الاقتصادي ، إن جائحة كورونا كان لها الفضل في أن تمنح مصر شهادات وأوسمة إقتصادية ، بعد نجاحها في تطبيق سياسات بنكية ونقدية ناجحة، وتخفيض سعر الفائدة ، وإطلاق مبادرات جذابة للاستثمار .

وأضاف محمد البهواشي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أنه إلى جانب السياسات الإقتصادية ، نجحت مصر في مبادرتها الصحية للقضاء على فيروس كورونا ، إلى جانب مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرات لصحة المصريين ماقبل جائحة كورونا .

وأشار إلى أن برنامج "الإصلاح الإقتصادي " ، من ضمن أسباب نجاح مصر في مجابهتها لجائحة كورونا ، لوجود مخزون استراتيجي من السلع والاحتياطي النقدي .

ولفت إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي لـ 7 شهور ، وهو ما يسبق حدود الأمنة لأي دولة بالعالم .

وتابع : مفيش قطاع شغال لوحده ، كل القطاعات بقى بيبنها تناغم وتعاون ، وهو سر نجاح جميع المبادرات الحالية .
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