خبير اقتصادي : مصر لديها احتياطي نقدي وسلع تفوق كل دول العالم |ِشاهد

قال محمد البهواشي ، الخبير الاقتصادي ، إن جائحة كورونا كان لها الفضل في أن تمنح مصر شهادات وأوسمة إقتصادية ، بعد نجاحها في تطبيق سياسات بنكية ونقدية ناجحة، وتخفيض سعر الفائدة ، وإطلاق مبادرات جذابة للاستثمار .





وأضاف محمد البهواشي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أنه إلى جانب السياسات الإقتصادية ، نجحت مصر في مبادرتها الصحية للقضاء على فيروس كورونا ، إلى جانب مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرات لصحة المصريين ماقبل جائحة كورونا .





وأشار إلى أن برنامج "الإصلاح الإقتصادي " ، من ضمن أسباب نجاح مصر في مجابهتها لجائحة كورونا ، لوجود مخزون استراتيجي من السلع والاحتياطي النقدي .





ولفت إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي لـ 7 شهور ، وهو ما يسبق حدود الأمنة لأي دولة بالعالم .



