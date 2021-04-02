رئيس الرابطة الطبية: الرئيس البرازيلي لم يتعامل بشكل جدي مع جائحة كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ، إن البرازيل من الدول التي عانت ولازالت تعاني من الانتشار الكبير لفيروس كورونا.





وأضاف فؤاد عودة ، عبر "سكايب" لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الرئيس البرازيلي لم يأخذ إحتياطته لمواجهة جائحة كورونا، كما أن معظم رؤساء العالم الأوروبي لم يأخذوا جائحة كورونا بشكل جدي.





وأشار عودة إلى أن هناك نقصا كبيرا في كمية الدواء بالبرازيل، إلى جانب عدم دقة المسحات الطبية، لكشف النسخ الجديدة من فيروس كورونا .





ولفت إلى أنه لابد من تدخل منظمة الصحة العالمية في الدول التي تعاني من تدهور، قائلا: "اللقاح هو الحل لمواجهة الفيروس في البرازيل وباقي الدول".



