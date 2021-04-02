نهال عنبر: موكب نقل المومياوات سينال احترام العالم

يترقب العالم خلال الساعات المقبلة مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة.





وقالت الفنانة نهال عنبر، لـ صدى البلد ، انها كانت من المفترض ان تتواجد فى القاهرة لحضور هذا الحدث العالمى ، الا انها لظروف طارئة ستتوجه الى أسوان فجر اليوم ، ولكنها ستتابع الحدث من خلال شاشات التليفزيون.





وإضافت نهال عنبر أن هذا الحدث عالمى ، والاستعداد له مشرف للغاية ، وسيليق الموكب بقيمة بهولاء الملوك وحضارتنا العريقة ، وسينول الحدث احترام العالم أجمع .





جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير سينطلق غدا إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،ويضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.