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تكنولوجيا

بسعر مفاجأة.. ريلمي تعلن عن هاتف Realme X7 Pro Ultra

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 م
هاتف Realme X7 Pro
هاتف Realme X7 Pro Ultra
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب رسميا عن إصدار إكستريم Extreme Edition، من هاتف الذكي Realme X7 Pro، والذي أعلنت الشركة الصينية عن نسختيه الصينية والعالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme X7 Pro Ultra، بشاشة منحنية على الجانبين من نوع AMOLED، وبقياس 6.55 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.


ويقدم هاتف Realme X7 Pro Ultra، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل موجودة في نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة.

ويعمل هاتف Realme X7 Pro Ultra، بواسطة بمعالج Dimensity 1000+، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو256 جيجابايت.

ويتمتع هاتف Realme X7 Pro Ultra، ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، كما يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غضون 35 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف Realme X7 Pro Ultra، بلونين هما الأسود والأبيض المتدرج للبيع في الصين مقابل سعر حوالى 365 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5 آلاف و 700 جنيه مصري )، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 410 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 400 جنيها مصريا)، لإصدار 12 + 256 جيجابايت.

Realme X7 Pro Extreme Edition has two color options
Realme X7 Pro Extreme Edition has two color options
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