طريقة عمل بيتزا الطاسة الحلو

يعشق الكثير من الأشخاص، البيتزا، فهى محببه لجميع أفراد الأسرة؛ لذلك تفضل السيدات إعدادها في المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك عمل بيتزا الطاسة على طريقة الشيف غادة جميل.

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مقادير بيتزا الطاسة الحلو

2 كوب دقيق معلقة كبيرة خميرة

معلقة كبيرة سكر

2 معلقة كبيرة لبن بودرة

نصف معلقة ملح

رشة فانيليا

كوب ونصف ماء دافئ

8 معلقة كبيرة زيت زيتون

لحشوة الفواكه

فواكه مشكلة

مربى

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير بيتزا الطاسة الحلو

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح و اللبن البودرة و الفانيليا و زيت الزيتون والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة

* يمكن اضافة رشة قرفة

* تغطى وتترك لترتاح وتتخمر

* تصب العجينة على طاسة مدهونة بالزيت

* تترك حتى الطهي ثم يضاف الحشو

للحشو

* تضاف المربى على عجينة البيتزا ثم الفواكه ثم صوص الشوكولاتة

* يمكن اضافة صوص الشوكولاتة ثم الفواكه حسب الرغبة

* تقدم البيتزا