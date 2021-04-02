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توك شو

ليلي علوي عن موكب نقل المومياوات: حدث تاريخي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:50 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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حمزة شعيب
 علقت الفنانة ليلى علوي، علي موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، قائلة:" حدث عالمي لم يحدث في التاريخ ولكن ستشهده مصر بعد ساعات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر الاولي المصرية:"  أنها روجت للحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي حظى باهتمام كبير من أصدقائها وأقاربها باليونان، والذين يحسدوننا كمصريين.

ونوهت إلى أن الجميع يهتم بالأحداث الخاصة بالآثار خاصة الأجانب، وذلك لأن الحضارة المصرية غنية ويعرفون عنها أكثر مما نعرف كما أنهم يدرسونها في المدارس والمتاحف.

وأكملت:" الجميع ينتظر حدث نقل المومياوات والعالم يتشوق لرؤية المتحف المصري وميدان التحرير، و22 ملكا وملكة".
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