عمرو أديب: تغطية خاصة الساعة 6:30 لموكب المومياوات بتعليق زاهى حواس..فيديو

قال الإعلامى عمرو أديب، إن غدا كل القنوات العالمية من كل أنحاء العالم يتباروا من أجل نقل الحدث التاريخى التى تشهده مصر بنقل 22 ملك وملكة من ملوك مصر القدامى من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط.

تابع عمرو أديب ، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر ، أنه بنقل 22 ملكا ومكلة يتم نقل التاريخ بأكمله بتنظيم مصرى ولمسات مصرى وكل المشاركين فى هذا التنظيم متطوعين لهذا الحدث الضحم الذى لا يتكرر إلا مرة واحدة فى العمر .

أعلن عمرو أديب ، أن غدا سيتم بث حلقة من برنامج الحكاية الساعة ال6:30 مساء لنقل مراسم نقل المومياوات وسيكون الدكتور زاهى حواس عالم الآثار هو من سيذيع ويلعق على هذا الحدث الضخم بكل تفاصيله أول بأول.

أضاف عمرو أديب، أن حدث نقل المومياوات بعد أزمة جنوح السفينة أعطى صورة ذهنية للعالم عن مصر وقدراتها وإنتصاراتها.