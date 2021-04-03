نيللي كريم: ستنبهرون بكل شيء في موكب نقل المومياوات

أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في حفل نقل المومياوات الملكي، مردفة: "فخورة وسعيدة بوجود مثل هذه الحفلات المتخصصة داخل بلدي".





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" "ستنبهروا بالملابس وبكل شيء والمتعة في المشاهدة، وما أسعدني أن الحدث تاريخي وثقافي، وأتمنى أن يقام مثل هذه الحفلات كل 6 شهور لأن الناس تحب الثقافة والحضارة".





وأشارت نيللي كريم إلي أن هناك تكتم تام لتفاصيل الحفل حتى لا يفقد المشاهد متعة المشاهدة، مردفة: "أنا العالم أجمع ينتظر هذا الحدث الكبير والفريد من نوغه".