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توك شو

نيللي كريم: ستنبهرون بكل شيء في موكب نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 01:08 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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حمزة شعيب
أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في حفل نقل المومياوات الملكي، مردفة: "فخورة وسعيدة بوجود مثل هذه الحفلات المتخصصة داخل بلدي".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" "ستنبهروا بالملابس وبكل شيء والمتعة في المشاهدة، وما أسعدني أن الحدث تاريخي وثقافي، وأتمنى أن يقام مثل هذه الحفلات كل 6 شهور لأن الناس تحب الثقافة والحضارة".

وأشارت نيللي كريم إلي أن هناك تكتم تام لتفاصيل الحفل حتى لا يفقد المشاهد متعة المشاهدة، مردفة: "أنا العالم أجمع ينتظر هذا الحدث الكبير والفريد من نوغه".
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