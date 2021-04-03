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توك شو

ساحر يخفي هاتف الإعلامي عمرو الليثي علي الهواء.. شاهد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:41 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قام الساحر أحمد وليد، بتقديم بعض الخدع على الهواء مباشرة، خلال برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة".

وطلب أحمد وليد هاتف الإعلامي عمرو الليثي للقيام بأحد الخدع السحرية، حيث قام "وليد" بإخفاء هاتف الإعلامي.

وقام الإعلامي عمرو الليثي بالإنفعال على الهواء مطالبا بإحضار الهاتف، ليتفاجئ بأن الهاتف متواجد داخل منزل الساحر بالمطرية.

كما قام الساحر بالإتصال على الهاتف، وأجاب شقيق الساحر على هاتف عمرو الليثي ليدخل الإعلامي في حالة صدمة من الخدعة.
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