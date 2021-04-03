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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي أشعر بـ"حزن شديد" بسبب الهجوم على الكونجرس

السبت 03/أبريل/2021 - 03:41 ص
الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه والسيدة الأولى، جيل بايدن، يشعران بحزن شديد بسبب مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم أمام مبنى الكونجرس "الكابيتول" ، الجمعة، في واشنطن.
وقال بايدن- في بيان حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - "شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول الأمريكي". وأعطى بايدن أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.
وقتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، بعد نحو 3 أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة.
وقالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، الجمعة، إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 25 من ولاية إنديانا ويدعى نوح غرين، ونقلت عن مسؤولي إنفاذ القانون أن صفحته على الفيسبوك تشير إلى أنه من أتباع جماعة "أمة الإسلام" (نايشن أوف إسلام) ونشر على صفحته أنه فقد وظيفته ويبحث عن التوجيه الروحي.
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