ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا عن العادية وتزيد من مخاطر أمراض القلب والرئة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا للسجائر العادية،وأنها تسبب الإدمان وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة".

وكانت وزارة الصحة والسكان، ناشدت المواطنين المحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | أوديت سيكو أول امرأة فى سباق لومان التاريخى للسيارات

ارتفاع أسعار بي واي دي F3 موديل 2021 في مصر.. تفاصيل

بها بار وتلفزيون.. سعر ومواصفات فورد إكسبلورر ليموزين