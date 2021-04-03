الصحة: السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا عن العادية وتزيد من مخاطر أمراض القلب والرئة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا للسجائر العادية،وأنها تسبب الإدمان وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة".





وكانت وزارة الصحة والسكان، ناشدت المواطنين المحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.





وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.