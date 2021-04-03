14 فائدة لـ الفلفل الحار





كشفت الدراسات والبحوث الحديثة أن الفلفل الحار والذي لا يحبذ البعض تناوله أو يخشي من تناوله لأعتقاده بآنها مؤذيه للمعدة يحتوى على العديد من الفوائد الصحية.





وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول الفلفل الحار.









(1) التخلص من الوزن الزائد والمحافظة علي رشاقة الجسم

(2) توفير وقاية بأذن الله تعالى من أمراض القلب والشرايين مثل(قصورالشريان التاجي وتصلب الشرايين)

(3) توفير الوقاية من ضغط الدم

(4) توفير الوقاية من السرطان عمومًا يعني بكل أنواعه عافاكم الله

(5) السيطرة على مرض السكري حيث أن تناول الفلفل الحار يخفض نسبة السكر في الدم

(6) زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردتين)

(7) تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة

(8) أعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الأكتئاب

(9) تسكين ألم المفاصل

(10) تسكين الصداع

(11) تسكين ألم الأسنان

(12) مقاومة وتخفيف ألتهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد

(13) زيادة كفاءة الجهاز المناعي