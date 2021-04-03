الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول البلاد









اصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قرارا عاجلا بشأن دخول البلاد يقضي السماح لأطقم طائرات شركات الطيران الكويتية بالدخول إلى الكويت بعد كل رحلة قادمة من أي وجهة دون إحضار شهادة PCR.





وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد شدد الإدارة علي ضرورة الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للاطقم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.





وبينت الإدارة أن ذلك يشمل أطقم الطائرات عند عودتهم من مهامهم الرسمية التدريبية والتشغيلية.





وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قد كشف في وقت سابق تفاصيل حظر التجول الجزئي في البلاد حيث قال انه سيبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021 وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من 7:00 مساء وحتى 5:00 من صباح اليوم التالي.





وبين المتحدث الرسمي بحسب صحيفة الراي الكويتية انه سيتم السماح خلال فترة الحظر الجزئي في شهر رمضان بخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى 3 صباحًا.





وأوضح ان الفترة من 7 مساء وحتى 10 مساء مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط من دون استخدام السيارات.



