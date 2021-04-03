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المتحف المصري: الإعداد استغرق عامين.. والحفل مهيب

السبت 03/أبريل/2021 - 11:23 م
المتحف المصري
المتحف المصري
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حمزة شعيب
علقت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير،  علي موكب نقل المومياوات، قائلة إن هذا الحدث، يتم العمل عليه منذ عامين لخروجه بهذا المظهر البديع، الذي شاهده العالم أجمع اليوم، وفي نفس الوقت المحافظة على المومياوات دون أن يحدث لها أي تأثير ضار.

وتابعت عبد الرزاق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة " دي ام سي" : "الحفل طلع مهيب، واللي حصل النهاردة وسيلة جيدة لجذب السياح من جديد إلى مصر»، مؤكدة أن ما حدث اليوم سيسهم في عودة الرواج السياحي من جديد، كما أنه يساهم في زيادة عدد الزائرين المحليين من المواطنين المصريين إلى المتاحف الأثرية.

وأشارت إلي أنه كان هناك العديد من العمليات الفنية التي قامت بها إدارة متحف التحرير، لتجهيز المومياوات إلى النقل، من عمليات تعقيم وكذلك تغليف وعمليات أخرى، لافتة إلي أن كل تلك العمليات أشرف عليها ونفذها فريق مصري يضم العديد من الخبرات المختلفة والمتنوعة.

ونوهت إلي أن الفترة الماضية شهدت الكثير من المجهودات، في عملية الإعداد إلى خروج المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالشكل اللائق الذي يناسب قيمة الملوك التي تمثلهم تلك المومياوات لدى جميع المصريين، كاشفة أن عمليات تجهيز المومياوات للنقل بدأت منذ عامين.

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