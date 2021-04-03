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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ : تنظيم وعرض المومياوات الأثرية أبهر العالم

موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية

أشاد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمراسم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،  مضيفا أن هناك تنظيم وعرض رائع أبهر العالم أجمع، وعكس عبقرية الحضارة المصرية القديمة. 

واعتبر عبدالماجد،  في بيان له اليوم، ما حدث من نقل المومياوات فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية، مما يعود بالنفع بشكل أكبر على تنشيط السياحة والآثار والتي شهدت حالة ركود على مستوى العالم بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على لفت أنظار العالم بتاريخها وحضارتها المشرفة عبر جميع العصور. 

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن عملية نقل المومياوات الملكية تأتي ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري ، حيث يضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بقطاع السياحة والآثار خلال السنوات الماضية لإدراكه أهمية الحضارة المصرية وأنه لابد من ترويجها بشكل يليق بقيمتها.

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