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توك شو

دهن البقر.. سر حفاظ مومياء الملكة تي على شعرها

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:55 ص
الملكة تي
الملكة تي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور مجدي شاكر الباحث في الحضارة المصرية، سر بقاء شعر الملكة تي حتي الآن والذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "السبب وراء ذلك هو أن الملكة تي كان لديها خلطة خاصة بشعرها، مكوناتها جميعًا من المواد الطبيعية، ومن أهم مكوناتها دهن البقر، بالإضافة إلى زيت الخروع والصنوبر".

وأردف: "أتمنى في يوم ما أن نقوم بتصنيع منتج للشعر تحت مسمى الملكة تي ".

وعُثر على مومياء الملكة تي بجوار مومياوتين في غرفة جانبية من مقبرة الملك أمنحتب الثاني وذلك بواسطة عالم الآثار فيكتور لوريه وكان في عام 1898م، ولم يُعرف وقتها أن المومياء للملكة تي.

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