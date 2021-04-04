الصحف الإماراتية: موكب ملوك مصر يبهر الجميع.. تضامن عربي مع الأردن والملك عبد الله.. محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران

صحف الإمارات

السيسي يدعو المصريين لا ستلهام روح الأجداد الذين صنعوا حضارة تفخر بها البشرية

وزير الخارجية السعودي يؤكد عدم الملك سلمان وولي عهده غير المحدود للعاهل الأردني

أمريكا: المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إطلاق محمد بن راشد استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم.





*محمد بن راشد يطلق استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم»





بحسب "الإمارات اليوم"، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تستهدف مضاعفة إسهام القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6% في نهاية 2020 إلى 5% بحلول عام 2025.





وتتضمن الاستراتيجية تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ترجمةً للرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد، وتنفيذًا لخطة دبي 2021 التي تطمح إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي الريادية مركزًا عالميًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والمال والأعمال، علمًا بأن خطة دبي 2021 تنظر إلى مستقبل الإمارة من خلال منظور شامل لضمان خلق مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين.





*الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني من قرارات





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و وقوفها و تأييدها و مساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن و استقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته اليوم إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين و قيادتيهما من روابط وثيقة و علاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها.





وتؤكد دعمها ومساندتها الكاملة و المطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها جلالة ملك الأردن و صاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته.





*وزير الخارجية السعودي: استقرار الأردن هو أساس لازدهار المنطقة





بحسب "البيان"، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وقوف المملكة إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مبينًا أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.





وأكد، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.





وأشار إلى أن دعم ومساندة المملكة لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.





كما نوه بما يوليه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قيادة حكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق.





*فرنسا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في شرق أوكرانيا





وبحسب "البيان"، دعت فرنسا وألمانيا "السبت" إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فورا في شرق أوكرانيا وسط مواجهة مع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.





وقال متحدثان باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية في بيان مشترك إن "فرنسا وألمانيا تشعران بالقلق إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار.





وأضاف:"ونحن نتابع الموقف عن كثب ولا سيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية وندعو جميع الاطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فورا."





*عرض مبهر لنقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي في مصر





وبحسب "الخليج"، بعد إطلاق المدفعية المصرية 21 طلقة تحية لها، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، موكب المومياوات الملكية الذي وصل إلى المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، قادمًا من ميدان التحرير، وسط القاهرة.





وضم الموكب الذي شهد عرضًا مبهرًا 22 مومياء ملكية تصدّره الفرعون سقنن رع، أول من بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، ليكملها من بعده ولداه كامس وأحمس الأول.





ونقل المومياوات الملكية المصرية، هو الرابع من نوعه، وكانت استقرت بمتحف التحرير قرابة 140 عامًا، قبل تحركها أمس، في عربات صنعت خصيصًا لمتحف الحضارة في احتفالية ضخمة، تزامنت مع الافتتاح الرسمي للمتحف الجديد ونقلتها 400 قناة مصرية وعالمية.





واستبق السيسي وقائع الاحتفال بتأكيد تطلّعه بكل فخر واعتزاز، لاستقبال ملوك وملكات مصر، بعد رحلتهم من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن «هذا المشهد المهيب يعد دليلًا جديدًا على عظمة هذا الشعب، الحارس لهذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».





ودعا الرئيس السيسي المصريين إلى «استلهام روح الأجداد العظام الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية».





*أمريكـا تؤكـد خططـًا لمحـادثـات غيـر مباشـرة مـع إيـران





وبحسب "الخليج"، قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بخطط لمحادثات غير مباشرة مع إيران، لكن إيران من جهتها أعلنت رفض رفع العقوبات الأمريكية «خطوة بخطوة».





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «إنه يرى المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة على الأرجح، لكنه يعي جيدًا متطلبات الدبلوماسية ولا يتوقع إجراء محادثات مباشرة حاليًا».





وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين بشأن تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015». وأضاف: «لا نزال في المراحل الأولى ولا نتوقع انفراجة فورية، لأننا أمام مناقشات صعبة، لكننا نعتقد بأن هذه خطوة مفيدة».





وذكر برايس، أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي تحتاج إيران إلى اتخاذها للعودة للالتزام ببنود الاتفاق وخطوات تخفيف العقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذها لتعود للالتزام به أيضًا.



