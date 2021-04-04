إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية ميت نما بشبرا الخيمة

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية ميت نما بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم ضبط المتهمين وطرفى المشاجرة وتحويل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين عربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بناحية ميت نما وإصابة 4 أشخاص برش خرطوش.









وبالانتقال الفحص تبين للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد محمدى، رئيس مباحث المديرية، وجود خلافات بين أبناء عمومة بعائلة البنا بقرية ميت نما لوجود لخلافات سابقة، وتم القبض على "وليد. م. م" وشقيقه "فرج. م. م"، وضبط بحوزته 2 فرد خرطوش.









جار تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.









وكانت الحركة المرورية تعطلت بطريق ترعة الإسماعيلية أبو زعبل - مسطرد بدائرة مركز الخانكة إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا بسبب أعمال إصلاح الطريق.









وتمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.









تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد عبد السلام، مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة تابعة لشركة كوكا كولا محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا.









وتبين أنه بسبب أعمال التطوير وإصلاحات الطريق اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتوقف الحركة المرورية.









من ناحية أخرى، أمرت نيابة مركز بنها بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه باستدراج صديقه وقتله وسط الزراعات لخلافات بينهما مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المحددة.









وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المجني عليه والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.