ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية ميت نما بشبرا الخيمة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:10 ص
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية ميت نما بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم ضبط المتهمين وطرفى المشاجرة وتحويل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين عربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بناحية ميت نما وإصابة 4 أشخاص برش خرطوش.


وبالانتقال الفحص تبين للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد محمدى، رئيس مباحث المديرية، وجود خلافات بين أبناء عمومة بعائلة البنا بقرية ميت نما لوجود لخلافات سابقة، وتم القبض على "وليد. م. م" وشقيقه "فرج. م. م"، وضبط بحوزته 2 فرد خرطوش.


جار تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وكانت الحركة المرورية تعطلت بطريق ترعة الإسماعيلية أبو زعبل - مسطرد بدائرة مركز الخانكة إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا بسبب أعمال إصلاح الطريق.


وتمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد عبد السلام، مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة تابعة لشركة كوكا كولا محملة بكميات كبيرة من بودرة الصودا.


وتبين أنه بسبب أعمال التطوير وإصلاحات الطريق اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتوقف الحركة المرورية.


من ناحية أخرى، أمرت نيابة مركز بنها بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه باستدراج صديقه وقتله وسط الزراعات لخلافات بينهما مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المحددة.


وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المجني عليه والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
Advertisements
Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر