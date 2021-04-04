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مرأة

أسرع 4 حيل لإطالة الشعر ومنع تساقطه .. جربيها بنفسك

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
شعرك خفيف ويتساقط سريعا إليك 4 علاجات طبيعية سريعة من مطبخك تساعد على إطالة الشعر وكثافته وحمايته من التلف إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.
- زيت جوز الهند

يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند لعلاج الشعر على ترطيب شعرك وتقليل فقدان البروتين وتكسره. عندما يبلل شعرنا ويمتص الماء ، يمكن أن يتسبب ذلك في تغيير هيكلي يجعل الشعر أسهل في التلف.

يمكنك وضع زيت جوز الهند قبل غسل شعرك ، وسوف يمنع شعرك من امتصاص الكثير من الماء. يمكنك أيضًا دهنه بعد الاستحمام ، مما يجعل شعرك أنعم وأقل عرضة للتكسروالحفاظ على صحة شعرك. .

- الموز

يحتوي الموز على مادة السيليكا ، والتي يمكن أن تساعد جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين وتجعل شعرك أكثر كثافة وقوة. يمكنهم أيضًا المساعدة في تنعيم شعرك.

خذ 1 أو 2 من الموز واهرسهم في وعاء.
أضف 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
امزج المكونات معًا حتى تحصل على قوام متساوٍ.
ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم اغسله.

- دقيق الشوفان


يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من الألياف التي يمكن أن ترطب شعرك وتعزز نموه. يمكن أن يجعل شعرك أكثر كثافة. إليك كيفية صنع قناع دقيق الشوفان للشعر:

خذ 3 ملاعق كبيرة من الشوفان.
أضف نصف كوب من الحليب وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل.
امزجيها معًا وضعيها على شعرك الجاف ، ودلكي فروة الرأس أيضًا.
اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو

- العسل

بسبب كل الفيتامينات والمعادن والعسل يحتوي على، وأيضا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، فإنه يمكن إضافة الرطوبة إلى الشعر الجاف، والحد من الكسر الشعر، وجعل صحة الشعر بشكل عام. لاستخدامه كقناع:

اخلطي نصف كوب من العسل وربع كوب من زيت الزيتون في وعاء.
سخن الخليط في الميكروويف لمدة 20 ثانية.
قلبيه مرة أخرى واتركيه يبرد.
ضعيه على شعرك بأصابعك أو بفرشاة الرسم ، بدءًا من فروة الرأس وتدليكها.
ضعي قبعة الاستحمام واتركي القناع لمدة 30 دقيقة. ثم اغسل القناع بالشامبو.
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