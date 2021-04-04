مرصد الأزهر يستعرض تجربته في مكافحة التطرف خلال حلقة نقاشية بأحد البرامج الإذاعية في كولومبيا

تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف متمثلًا في مرصده لمكافحة التطرف، جاءت مشاركة المرصد، في حلقة نقاشية تحت عنوان "الأديان وحرية المعتقد" حول سبل وآليات مواجهة الفكر المتطرف، وذلك في البرنامج الإذاعي "الأصوات المتحدة" بإذاعة "فينال برنسا" الكولومبية.





وشاركت في الحلقة "ماريا خوسيه أثيبيدو" عضو مؤسسة السلام الإسلامية بكولومبيا، فضلًا عن لفيف من ممثلي الطوائف والكيانات الدينية المختلفة؛ بهدف التعرف على تجارب المشاركين في التعامل مع الأفكار المتطرفة وآلياتهم في ترسيخ القيم الإنسانية في المجتمعات.





وخلال مداخلته، استعرض د. تامر عويس، الباحث بمرصد الأزهر، جهود المرصد في مكافحة الفكر المتطرف، وتفنيد ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة لاستقطاب الشباب والعبث بأمن واستقرار المجتمعات لتهئية بيئة مناسبة لزرع أفكارها المتطرفة والتواجد بعناصرها على الأرض كما حدث في سوريا والعراق من قبل تنظيم داعش الإرهابي.



