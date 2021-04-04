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سيارات

ارتفاع جديد بأسعار MG 5 وMG 6 فى مصر.. تفاصيل

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى المصرى لعلامة ام جى الصينية عن زيادة فى القيمة السعرية للطرازين MG 5 وMG 6 السيدان موديل 2021، وذلك بداية من شهر أبريل الجارى.


وأوضح الوكيل المصرى للسيارة ام جي أن أسعار MG 5 وMG 6 في مصر ارتفعت بمقدار وبقيمة 3000 جنيه، تم تطبيقها على جميع فئاتها وتأتى كالتالى:


أسعار MG 5 في السوق المحلية المصرية

- الفئة الأولى CLASSIC 2021 بسعر 222.990 ألف جنيه بدلًا من 219.990 ألف جنيه

- الفئة الثانية COMFORT 2021 بسعر 242.990 ألف جنيه بدلًا من 239.990 ألف جنيه

- الفئة الثالثة أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 262.990 ألف جنيه بدلًا من 259.990 ألف جنيه.


أسعار MG 6 في السوق المحلية المصرية

- الفئة الأولى STANDARD 2021 بسعر 287.990 ألف بدلًا من 284.990 ألف جنيه

- الفئة الثانية COMFORT 2021 بسعر 302.990 ألف بدلًا من 299.990 ألف جنيه

- الفئة الثالثة LUX / BLACK INTERIOR 2021 بسعر 317.990 ألف بدلًا من 314.990 ألف جنيه

- الفئة الرابعة LUX / RED INTERIOR 2021 بسعر 322.990 ألف بدلًا من 319.990 ألف جنيه

 

ارتفاع جديد بأسعار MG 5 وMG 6 فى مصر.. تفاصيل
ارتفاع جديد بأسعار MG 5 وMG 6 فى مصر.. تفاصيل
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