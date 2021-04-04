ارتفاع جديد بأسعار MG 5 وMG 6 فى مصر.. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى المصرى لعلامة ام جى الصينية عن زيادة فى القيمة السعرية للطرازين MG 5 وMG 6 السيدان موديل 2021، وذلك بداية من شهر أبريل الجارى.
وأوضح الوكيل
المصرى للسيارة ام جي أن أسعار MG 5
وMG 6
في مصر ارتفعت بمقدار وبقيمة 3000 جنيه، تم تطبيقها على جميع فئاتها
وتأتى كالتالى:
أسعار MG 5
في السوق المحلية المصرية
- الفئة الأولى CLASSIC
2021
بسعر 222.990 ألف جنيه بدلًا من 219.990 ألف جنيه
- الفئة الثانية COMFORT
2021
بسعر 242.990 ألف جنيه بدلًا من 239.990 ألف جنيه
- الفئة الثالثة أوتوماتيك / فارهة 2021
بسعر 262.990 ألف جنيه بدلًا من 259.990 ألف جنيه.
أسعار MG 6
في السوق المحلية المصرية
- الفئة الأولى STANDARD
2021
بسعر 287.990 ألف بدلًا من 284.990 ألف جنيه
- الفئة الثانية COMFORT
2021
بسعر 302.990 ألف بدلًا من 299.990 ألف جنيه
- الفئة الثالثة LUX /
BLACK INTERIOR 2021
بسعر 317.990 ألف بدلًا من 314.990 ألف جنيه
- الفئة الرابعة LUX / RED
INTERIOR 2021
بسعر 322.990 ألف بدلًا من 319.990 ألف جنيه