صحف السعودية..الديوان الملكي: ندعم الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله لحفظ الأمن.. إحباط هجوم بزورق مفخخ من قبل ميليشيا الحوثي..و10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي منحة المملكة للاستجابة الإنسانية باليمن

الديوان الملكي السعودي: نقف مع الأردن ونساند قرارات الملك عبد الله لحفظ الأمن

«التحالف»: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق حوثي مفخخ بالصليف

ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020 أكثر من 10 ملايين دولار لدعم مشاريع الإيواء للنازحين

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بشرق ووسط المملكة









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار والموضوعات على المستوى المحلي والخارجي.





فى صحيفة "عكاظ"، أصدر الديوان الملكى السعوي بيانا قال فيه: " انطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".





وتابع البيان: "سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين".





وفى صحيفة "عاجل"، أعلن تحالف دعم الشرعية إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات الحوثية، جنوب البحر الأحمر.





وأكد التحالف تدمير الزورق المفخخ والذي كان مسيرًا عن بُعد بالصليف، مشيرًا إلى استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.





وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلةً لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.





وفى صحيفة "الجزيرة"، نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء.





وقام المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بدعم المجتمعات والأسر النازحة في اليمن بمشاريع الاستجابة والمساعدات الطارئة للأفراد النازحين بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.





كما قام المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم الإيواء وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفًا في اليمن؛ ليستفيد منها 421.384 فردًا في محافظات (حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الظالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة)، بقيمة 17 مليون دولار.





أما صحيفة "الوئام"، ف توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة.





فيما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط.





وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.