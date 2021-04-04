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منوعات

بسبب خطأ غير مقصود.. تشويه لوحة بقيمة 500 ألف دولار والقبض على زوجين

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:11 م
بسبب خطأ غير مقصود..
بسبب خطأ غير مقصود.. تشويه لوحة بقيمة 500 ألف دولار
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هدير علاء
تسبب زوجان في تشويه لوحة فنية تُقدر قيمتها بـ500 ألف دولار، بعد أن اعتقدا عن طريق الخطأ أنها بمثابة عمل فني تفاعلي ولا توجد مشكلة في إضافة لمستهما الخاصة عليه كمتفرجين، إثر وجود فرش وأدوات للطلاء أمام اللوحة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فنان جرافيتي أمريكي يشار إليه بـ"JonOne" هو من رسم العمل الفني في عام 2016 أمام متفرجين في مجمع للتسوق في العاصمة الكورية الجنوبية "سيول"، وتُرك الطلاء والفرش مبعثرة أمام اللوحة باعتبارها جزءً لا يتجرأ من القطعة الفنية ولتسليط الضوء على السياق الذي رُسمت فيه.

لكن الزوجين اعتقدا بالخطأ أنه يُسمح لهما باستخدام أدوات الطلاء وأضافا لمستهما الخاصة على اللوحة، التي كانت معروضة بدون إطار بسبب حجمها، ووثقت كاميرات مراقبة لحظة قيامهما بإتلاف العمل الفني؛ وأُلقي القبض عليهما بمركز التسوق، قبل أن يُطلق سراحهما في وقت لاحق.

وصرح "كانج ووك"، رئيس المعرض الذي شهد الواقعة، بأنه من غير المرجح أن تُوجه أي اتهامات للزوجين لأن ما حدث يبدو مجرد "خطأ غير مقصود"، مضيفًا أنهما اعتقدا أنه من المسموح لهما القيام بهذه الخطوة باعتبار أن اللوحة عبارة عن فن تشاركي يتيح للجمهور المشاركة في العملية الإبداعية، قبل أن يتبين لهما خطأ اعتقادهما.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا إجراء محادثات مع فنان الجرافيتي بشأن إصلاح ما أفسده الزوجان، موضحًا أن هذا الحادث أدى إلى زيادة شهرة اللوحة، لكن لتجنب تكرار مثل هذا النوع من الحوادث مستقبلًا فقد وُضع بالفعل سياج سلكي ولافتات لحث الزوار على عدم لمس القطعة الفنية.
بسبب خطأ غير مقصود.. تشويه لوحة بقيمة 500 ألف دولار والقبض على زوجين
بسبب خطأ غير مقصود.. تشويه لوحة بقيمة 500 ألف دولار والقبض على زوجين
بسبب خطأ غير مقصود.. تشويه لوحة بقيمة 500 ألف دولار والقبض على زوجين
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