شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر

انتهت أمس، السبت، فعاليات بطولة الجونة الدولية للموتوكروس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والتى استمرت على مدار يومين متواصلين، حيث ضمت ٥ فئات لسباقات المحركات وهى ٢٥ سي سي، ٤٥٠ سي سي،ATV ،QUAD، فوق ٤٥٠ سي سي.





وبدأت فعاليات المسابقة يوم الجمعة الماضى بسباق افتتاحي للجنيورز Juniors الناشئين بأعمار تبدأ من ٦ سنوات، وضمت ١٣ متسابقا بواقع ١١ ولدا وفتاتين.





وحقق المتسابق ياسين كابو أسرع زمن بعد أن أنهى السباق خلال ٥ دقائق و٢٤ ثانية، سليم ناصر ثانيا بخمس دقائق و٣٠ ثانية، ومالك ناصر جاء ثالثًا بفارق ٣ ثوان عن المركز الثالث، والمركز الرابع من نصيب آدم حسام مسجلا ٦ دقائق و٢٢ ثانية.





وفي فئة ٤٥٠ سي سي، تم تقسيم المتسابقين لمجموعتين، المجموعة الأولى تتنافس على الحلبة الساعة الثانية ظهرًا، تضم ٥ متسابقين هم: أحمد الحسيني، وأحمد دوكاتي، وإبراهيم عز الدين، ومحمد السيد بطوط، وعلي الأتربي، على أن تتنافس المجموعة الثانية المكونة من ٤ متسابقين هم: نور جمالي، وخالد الحسيني، وحسين جاك، وأمير الجمالي في تمام الخامسة عصرًا.





وجاءت فعاليات اليوم الثانى والختامى من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس بسباق افتتاحي للناشئين من سن 6 سنوات، وتبعه سباق الجولة الثانية من منافسات فئة ٢٥٠ سي سي بمنافسة ٤ متسابقين.





وتمكن رامي صلد من تحويل تأخره من المركز الرابع خلال الانطلاق إلى المركز الأول، ليحتل الصدارة في اللفة الثالثة بزمن ١٣ دقيقة وثانية واحدة.





وتعرض المتسابق عمر قراقيش لإصابة قوية مع بداية المنافسات، وتم نقل قراقيش بسيارة الإسعاف المتواجدة داخل الحلبة إلى المستشفى، وقرر المنظمون استئناف السباق بعد الاطمئنان على قراقيش الذي فاجأ الجميع، وحضر في وقت لاحق إلى حلبة موتوكلب وشاهد باقي المسابقات من مدرجات الجماهير.





وحصد جو حفني لقب منافسات فئة الأربع عجلات، بمجموع الجولتين، مسجلًا زمن إجمالي ٢٦ دقيقة و٤٠ ثانية ، وفي سباق 450 سي سي حصد اللقب حسين جاك.





كما حسم أيمن رجب لقب سباق الأكثر من ٤٥٠ سي سي بأفضل زمن بالجولتين الأولى والثانية وهو ٢٨ دقيقة ٤٤ ثانية.





وقال حسام فؤاد، رئيس مجلس إدارة موتوكلب والمنظم العام لبطولة الجونة الدولية للموتوكروس، إن السباق إلى جانب كونه حدثا ترفيهيا وخطوة في طريق تنشيط السياحة المصرية، يهدف إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة مستقبلًا في سباقات المحافل الدولية المعنية برياضات الموتوكروس.





وأعرب حسام فؤاد عن سعادته بعودة البطولة بعد توقف أكتر من عامين، بسبب تداعيات كورونا، بالإضافة إلى إعجابه الشديد بمستوى المتسابقين المصريين في تلك البطولة.





وأضاف أن بطولة الجونة هدفها نشر رياضة الموتوكروس داخل مصر ووضع مصر ضمن الدول المنظمة للبطولات الدولية في هذه المسابقات واستقطاب السياحة داخل مصر ومدينة الجونة.





كما وجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه لبطولة الجونة الدولية للموتوكروس.