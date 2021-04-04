بإطلالة أنيقة.. راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة راندا البحيري ،صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت البحيري بفستان أنيق ،كما اعتمدت شعرها البني مجعدا،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ترابي رقيق.
وكانت الفنانة راندا البحيري أعلنت عن إطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي أول منصة عربية بجهود ذاتى وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم.
وتضم المنصة باقه من أهم المبدعين في الكتابة والتصوير والاخراج.
وبدأت المنصة بعرض مجموعة مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميديه من بطولة الفنان أسامه عبد الله ومحمد بريقع ومن تأليف محمد
عبد التواب وعمرو سكر وكريم سعد إخراج عادل رضوان وإنتاج شركتي نيو إيدج و كايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام علي الإنتاج راندا البحيري.
Cairo time تعتبر هي منصه عربيه وتعتبر الوحيده التي تبث محتواها بتقنيه 4k.