بإطلالة أنيقة.. راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة راندا البحيري ،صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت البحيري بفستان أنيق ،كما اعتمدت شعرها البني مجعدا،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ترابي رقيق.



