السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة .. تفاصيل

أعلنت الجمارك السعودية عن منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.





وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"اسأل الجمارك" ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".





وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.





وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إن هناك شرطين يجب توافرهما لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم.





وردا على استفسار بهذا الصدد، قال حساب "اسأل الجمارك" على تويتر: "للاستثناء من الرسوم الجمركية للمشتريات الشخصية يجب أن يكون إجمالي قيمة المشتريات وأجور الشحن أقل من 1000 ريال، وعدم حاجة البضائع إلى إذن فسح من أي جهة (حكومية) أخرى" .





وأشارت "الجمارك" إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.





وكان قد صرح المدير العام لجمرك جسر الملك فهد ضيف الله بن بدر العتيبي، إن جهود الهيئة العامة للجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميًا بتقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية؛ وفق رؤية المملكة 2030.