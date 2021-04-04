موكب المومياوات الملكية المهيب.. اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.. وأحداث الأردن.. أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم

الصحف الكويتية:

الفريق أسامة ربيع يعلن عبور جميع السفن المنتظرة في قناة السويس

إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة قريبًا

الكويت تبحث تأجيل الأقساط في أسرع وقت

«القبس».. تعديلات قرار الـ 60 سنة خلال أسبوعين

رئيس مجلس النواب الأردني: نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

«الداخلية العرب»: مساندة الاردن في ما يتخذه من تدابير

الرئيس اللبناني: نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في أوكرانيا





تناولت الصحف الكويتية الشأن المصري باهتمام كبير كعادة تغطيتها اليومية للمستجدات في القاهرة إلى جانب أبرز القضايا المحلية الكويتية، فضلًا عن المستجدات العالمية.





وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن انتقال المومياوات الملكية من المتحف القديم في التحرير إلى الجديد في الفسطاط، يعد مشهدًا مهيبًا ودليل جديد على عظمة مصر.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الجميع إلى متابعة الحدث قبل انطلاقه.





وانطلق موكب نقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات حكموا مصر خلال فترة الدولة الفرعونية، أمس السبت.





واخترق "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة حتى وصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.





ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث المنتظرة في مجال السياحة والآثار في مصر، مشيرة إلى إن التصميمات الفنية والتقنية، لنقل الموميات جاء في موكب مهيب.





وقالت صحيفة "الأنباء" في باب "أخبار مصرية"، إن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «ايفر جيفن»، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، مؤكدا أن نجاح عبور السفن في وقت قياسي يعد إنجازا جديدا يضاف للهيئة.





وفي سياق آخر، قالت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الدكتورة جيهان صالح إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، والتي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.





كويتيًا، قالت "الأنباء" إن مجلس الوزراء الكويتي يعقد جلسته الاعتيادية غدا، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث يبتّ المجلس في إجراءات وضع القوانين المحالة من مجلس الأمة موضع التنفيذ والتي تشمل تأجيل أقساط القروض، وإلغاء الحبس الاحتياطي‬ في قضايا الرأي، ودعم وضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من جائحة «كورونا».





من جانبها، أبرزت "القبس" إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، وقوف لبنان رئيسًا وشعبًا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن الشقيق.





وفي شأنٍ آخر، قالت "القبس": "دعت فرنسا وألمانيا، إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فورًا في شرق أوكرانيا وسط مواجهة مع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية".





محليًا، فتأكيدًا لما نشرته «القبس» في 28 مارس الماضي، أكدت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إيمان الأنصاري، وجود تعديلات مقبلة على قرار إلغاء تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عامًا، حيث كشفت الأنصاري، على هامش جولة ميدانية في منطقة الشويخ الصناعية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وستعلن خلال أسبوعين.





من جانبها، قالت صحيفة "الراي": "قال رئيس مجلس النواب الأردني إن نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن"، مضيفًا: "سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن".





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أكدت اليوم، الأحد، وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لجميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.





وقالت الأمانة في بيان إنها تتابع باهتمام بالغ الأحداث الجارية، معربة عن "ثقتها بحكمة القيادة الأردنية الرشيدة وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها".