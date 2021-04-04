كأنهم فى مقبرة .. تعرف على كيفية عرض المومياوات الملكية بمتحف الحضارة .. فيديو

قال الدكتور محمود مبروك، مستشار سيناريو العرض المسرحى بموكب المومياوات الملكية، إن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت تدعم جهود العاملين فى المتحف، لافتًا إلى أن الرئيس أيد جهودنا وعمل على الخروج بهذا الشكل الذى أبهر العالم كله.





وأضاف مبروك خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن عرض المومياوات فى متحف الحضارة المصرية سيكون قريبا للمواطنين لكى يشاهدها بشكل مقرب، كما ان نزول الزائر لقاعة عرض التوابيت مماثلة لشكل المقبرة، مشيرًا إلى أنه المواطنين سيشعرون بنزولهم للمقبرة بأنفسهم.





وتابعت أن هناك قاعة رئيسية واحدة داخل متحف الحضارة بمساحة 2000 متر، موضحًا أنه مكتوب انجازات كل ملك وملكة على لوحات معدنية بالإضافة إلى الفيديوهات.



