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رياضة

نائب رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: ريال مدريد المحطة الأفضل لـ محمد صلاح

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:39 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
أكد جلادوان وايت، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم ويقدم أداءً مبهرا.


وقال جلادوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أداء محمد صلاح مع منتخب مصر ذكرني بلاعب كبير أيضا وهو محمد أبو تريكة، لا شك أنهما أفضل لاعبين في مصر خلال الفترة الأخيرة".
 

وعن وجهة صلاح القادمة، قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا: "يجب أن يذهب صلاح للدورى الإسباني، هناك سيحقق المزيد من الإنجازات، وأعتقد أن ريال مدريد سيكون أفضل اختيار للفرعون".
 

جاء ذلك بعد عدد كبير من التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود عرض من ريال مدريد لضم محمد صلاح، نجم ليفربول، خصوصا بعد توتر العلاقة بين الفرعون المصري ويورجن كلوب، المدير الفني للريدز.


وسجل محمد صلاح 93 هدفا خلال أول 150 مباراة له في الدوري الإنجليزي، متفوقا على هنري الذي سجل 92 هدفا في نفس عدد المباريات.


ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام، صاحب المركز الثاني.
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