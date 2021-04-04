نائب رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: ريال مدريد المحطة الأفضل لـ محمد صلاح

أكد جلادوان وايت، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم ويقدم أداءً مبهرا.









وقال جلادوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أداء محمد صلاح مع منتخب مصر ذكرني بلاعب كبير أيضا وهو محمد أبو تريكة، لا شك أنهما أفضل لاعبين في مصر خلال الفترة الأخيرة".



