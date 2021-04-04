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فن

إطلالة فرعونية.. شاهد.. أحدث ظهور لبوسي شلبي عبر إنستجرام

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت بوسي شلبي فى الصورة من أمام أحد التماثيل الفرعونية.


وكانت الإعلامية بوسي شلبي أحيت ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية اليوم الله يرحمها.. الفاتحة #ماجدة".


وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.

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