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موكب نقل المومياوات.. البطوطي: العالم يغير وجهة سفره إلى مصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:49 م
موكب المومياوات
موكب المومياوات
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ياسمين القصاص
قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، إن العديد من سكان العالم سيغيرون وجهتهم في السفر نحو مصر فور فتح الطيران أمامهم، بعد الحفل المبهر أمس بموكب المومياوات الملكية، لافتا إلى أن العديد من الفنانين العالميين المشهورين أرسلوا له رسائل تضمنت أمنيتهم بزيارة مصر.   


وأضاف البطوطي، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أنه يوجد تواصل بينه وبين مدير أعمال الفنان العالمى "ويلي سميث"، وأوصل له رسالة قال فيها: "مش قادر يستنى إنه ييجي مصر تاني"، مشيرا إلى زيارة أكبر جراح في الولايات المتحدة للقاهرة مع زوجته وصديقه وزوجة صديقه أيضا، وعندما عاد إلى بلاده صنع فيلم كامل عن زيارته لمصر، كما أنه وضع أغنية "تيك مي باك تو كايرو" على هذا الفيلم، الذي جمع أكثر من مليون مشاهدة. 


وأردف: "جميع زملائي من المرشدين السياحيين يرقصون منذ أمس، والناس في فرنسا طايرين ودموعهم نازلة، وبيقولوا عن مصر إنها دائما تصنع التاريخ"، لافتا إلى أن المردود من هذا الحدث يكون كبيرا جدا، ومصر من الدول التى تمتلك سمعة طيبة حول العالم، ولكن ما زال يوجد بعض الحملات المدفوعة ضد الدولة كبيرة جدا.


وأوضح أنه يوجد بعض من أغنياء العالم القادرين على المجيء إلى مصر على تكلفتهم بطائرتهم الخاصة، حيث أتى واحد من أغنى أغنياء العالم ألماني الجنسية صباح اليوم إلى القاهرة، ويبدأ جولته اليوم بالقاهرة ومن ثم يعود بطائرته مرة أخرى إلى شرم الشيخ.


وأكد أن العالم كله كان يتابع ويترقب موكب نقل المومياوات الملكية وهناك حوالي 400 محطة عالمية تنقل بثا مباشرا من مصر لمتابعة حفل نقل المومياوات الملكية، موضحا أن الدولة المصرية عكفت على تطوير ميدان التحرير بشكل كامل وتمت إضاءة المباني بطريقة احترافية.
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