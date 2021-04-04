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رياضة

حسام البدرى يكشف لـ صدى البلد عن حلم العمر الذي ينتظر تحقيقه مع الفراعنة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
كشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول لكرة القدم، عن حلم عمره الذى مازال يرنو لتحقيقه مع الفراعنة عقب التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.


وقال حسام البدرى، خلال حواره لـ"صدى البلد": "بالتأكيد أن قيادة منتخب مصر فى مونديال قطر 2022 المقبل حلم عمرى الذى أحلم بتحقيقه منذ بدأت مشوارى التدريبى".


وأضاف أنه سيبدأ على الفور وضع خارطة الإعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى سنبدأ مبارياتها فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة الثلاثية إقامة لقاء ودى باللاعبين المحللين للتجهيز لمواجهة أنجولا فى بداية مشوار تصفيات المونديال.


وكان حسام البدرى قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الأفريقية عقب التعادل 1/1 أمام كينيا بنيروبى قبل أن يسحق جزر القمر فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة بالقاهرة.
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