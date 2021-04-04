حسام البدرى يكشف لـ صدى البلد عن حلم العمر الذي ينتظر تحقيقه مع الفراعنة

كشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول لكرة القدم، عن حلم عمره الذى مازال يرنو لتحقيقه مع الفراعنة عقب التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.









وقال حسام البدرى، خلال حواره لـ"صدى البلد": "بالتأكيد أن قيادة منتخب مصر فى مونديال قطر 2022 المقبل حلم عمرى الذى أحلم بتحقيقه منذ بدأت مشوارى التدريبى".









وأضاف أنه سيبدأ على الفور وضع خارطة الإعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى سنبدأ مبارياتها فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة الثلاثية إقامة لقاء ودى باللاعبين المحللين للتجهيز لمواجهة أنجولا فى بداية مشوار تصفيات المونديال.







